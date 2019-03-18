ФАС заявила, что каждую третью закупку по Универсиаде в Красноярске провели с нарушениями

Во время подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады в Красноярске почти треть закупок были проведены с нарушениями законодательства, сообщает «Коммерсант».

Такое заявление сделал замруководителя регионального управления ФАС Олег Харченко. Основные нарушения касаются составления документации под конкретного заказчика и необоснованных отклонений заявок.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес россиян к зимней Универсиаде в Красноярске оказался ниже, чем к прошедшей в 2013 году летней Универсиаде в Казани. За ними следили 58% и 71% россиян соответственно, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тыс. россиян. При этом количество россиян, знающих, что такое Универсиада, выросло: в 2019 году только 19% россиян не знают, что это за турнир, — против 44% в 2011 году.