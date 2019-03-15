ВЦИОМ: интерес россиян к летней Универсиаде в Казани оказался выше, чем к зимней Универсиаде в Красноярске

Интерес россиян к зимней Универсиаде в Красноярске оказался ниже, чем к прошедшей в 2013 году летней Универсиаде в Казани. За ними следили 58% и 71% россиян соответственно, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тыс. россиян.

При этом количество россиян, знающих, что такое Универсиада, выросло: в 2019 году только 19% россиян не знают, что это за турнир — против 44% в 2011 году.

В Красноярске прошла официальная церемония закрытия зимней Универсиады-2019, которая состоялась в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск». Студенческие игры продолжались со 2 по 12 марта.