«Татнефть» в этом году вложит около 500 млн рублей в проектирование газохимического комплекса
ПАО «Татнефть» в этом году собирается вложить около 500 млн рублей в проектирование газохимического комплекса.
Как сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов на конференции работников предприятия, объем инвестиций первого этапа составит 70 млрд рублей.
Комплекс рассчитан на переработку более чем 3 млн тонн сырья, планируется выпуск 32 нефтехимических продуктов. Он будет располагаться на территории Нижнекамского и Альметьевского районов, пишет «Интерфакс».
Напомним, в прошлом году Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил Стратегию развития компании до 2030 года. В нее и включено строительство газонефтехимического комплекса.ПромышленностьНефть Татарстан
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