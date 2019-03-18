«Татнефть» в этом году вложит около 500 млн рублей в проектирование газохимического комплекса

Фото: пресс-служба «Татнефти»

ПАО «Татнефть» в этом году собирается вложить около 500 млн рублей в проектирование газохимического комплекса.

Как сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов на конференции работников предприятия, объем инвестиций первого этапа составит 70 млрд рублей.

Комплекс рассчитан на переработку более чем 3 млн тонн сырья, планируется выпуск 32 нефтехимических продуктов. Он будет располагаться на территории Нижнекамского и Альметьевского районов, пишет «Интерфакс».

Напомним, в прошлом году Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил Стратегию развития компании до 2030 года. В нее и включено строительство газонефтехимического комплекса.