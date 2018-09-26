«Татнефть» приняла Стратегию развития до 2030 года

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Совет директоров ПАО «Татнефть» в рамках очередного заседания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова утвердил Стратегию развития компании до 2030 года.

«Ключевыми параметрами Стратегии являются: увеличение добычи нефти до 38,4 млн тонн в год к 2030 году при 100% восполнении запасов, поэтапное увеличение объема переработки нефти до 15,3 млн тонн в год», — говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Кроме того, предполагается строительство объектов 1-го этапа нового газонефтехимического комплекса. Отмечается, что достижение бизнес-целей позволит увеличить капитализацию «Татнефти» до 36 млрд долларов.

Накануне в казанском Кремле Рустам Минниханов встретился с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым, который снова сумел заручиться поддержкой президента Татарстана в отстаивании интересов нефтяной отрасли на федеральном уровне. Подробно — в материале «Реального времени».