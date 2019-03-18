В России у 23 компаний изменились цены на автомобили

В течение последнего месяца в России изменились цены у 23 автомобильных брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Многие марки подняли цены преимущественно на седаны и хэтчбеки. Например, это коснулось французских Citroen C4 и Peugeot 408. Некоторые бренды обновили ценники не только на эти модели, но и на популярные модели сегмента SUV.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская компания Hawtai может уйти с российского авторынка. Как пишут «Известия», в этом году марка перестала поставлять российским дилерам новые автомобили. В октябре 2018 года автомобили перестали собирать на черкесском заводе Derways. Всего Hawtai предлагает в России две модели — HTM Boliger и Laville. Последняя, по оценке экспертов, из-за имеющейся цены не выдерживает конкуренции с похожими автомобилями других марок.







