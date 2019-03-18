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«Уралвагонзавод» сообщил о возможных проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС

11:39, 18.03.2019
«Уралвагонзавод» сообщил о возможных проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС
Фото: mil.ru

Глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов предупредил о возможных проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС до 20%.

Как он сообщил РБК, в контрактах завода указан НДС в 18%, а налоговая служба потребует налог в размере 20%.

«Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии», — сказал Потапов.

В ФНС отметили, что ко всем товарам, поставленным с 1 января, применяется ставка НДС в 20%. При этом ставка налога, которая была указана в договоре, значения не имеет.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российской армии выделят новые танки Т-90М.

ПромышленностьОПК
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