«Уралвагонзавод» сообщил о возможных проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС

Глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов предупредил о возможных проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС до 20%.



Как он сообщил РБК, в контрактах завода указан НДС в 18%, а налоговая служба потребует налог в размере 20%.

«Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии», — сказал Потапов.



В ФНС отметили, что ко всем товарам, поставленным с 1 января, применяется ставка НДС в 20%. При этом ставка налога, которая была указана в договоре, значения не имеет.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российской армии выделят новые танки Т-90М.