В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие яйца

В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц.

Так, эксперты советуют при покупке прежде всего обращать внимание на сроки изготовления и хранения. Важно, чтобы место хранения упаковок с яйцами было сухим, чистым и без посторонних запахов.

Роскачество также советует выбирать производителя яиц по близости к торговой точке.

Отмечается, что в преддверии Пасхи, которая пройдет 21 апреля, Роскачество подведет итоги исследования столовых яиц 10 торговых марок, произведенных в том числе в Оренбургской области и Башкирии.



Ранее сообщалось, что Роскачество планирует запустить мобильное приложение, где будет содержаться информация о российских винах.