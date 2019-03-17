Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах

Роскачество планирует запустить мобильное приложение, где будет содержаться информация о российских винах. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов.

Пользователи смогут, сфотографировав этикетку вина, получить сведения о самом напитке, а также о том, с какими блюдами он сочетается, и другую информацию.

По словам Протасова, база вин будет ежегодно пополняться в в рамках создания «Винного портала России». В этом году в гид планируется включить более 500 брендов, передает «РИА Новости».

Напомним, что согласно исследованию Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, в Ненецком автономном округе употребляют больше всего вина на душу населения среди российских регионов. Татарстан и Башкирия вошли в число наименее пьющих вино субъектов РФ.