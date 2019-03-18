В Башкирии ужесточат контроль за добычей полезных ископаемых

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ намерены на очередном пленарном заседании рассмотреть проект закона о пользовании участками недр местного значения в Башкирии.

Документ предусматривает внедрение в республике единой автоматизированной информационной системы учета объемов добычи и реализации общераспространенных полезных ископаемых.

«Мера нацелена на пресечение незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Она позволит эффективнее вести надзор за недобросовестными пользователями недр, которые в нарушение условий лицензии приступают к добыче до оформления необходимых документов», — цитирует пресс-служба парламента председателя Госсобрания Константина Толкачева.

По его словам, проект закона также предусматривает возможность соглашения между пользователем недр местного значения и органом местного самоуправления об учете интересов населения территории, где ведется добыча, в том числе строительство дорог и предоставление рабочих мест на карьерах.

Напомним, ранее в Госсобрании Башкирии перенесли согласование кандидатуры прокурора республики.