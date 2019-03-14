В Госсобрании Башкирии перенесли согласование кандидатуры прокурора республики

Госсобрание — Курултай Башкирии рассмотрит кандидатуру Камиля Кашаева на пост прокурора РБ 21 марта, как и планировалось. Но предварительное заседание профильного комитета было перенесено.

Кашаев будет присутствовать на церемонии согласования — как на заседании парламента, так и профильного комитета по госстроительству, сообщает «Коммерсант».

Ранее комитет планировал рассмотреть кандидатуру Кашаева на пост главы надзорного ведомства республики 13 марта.

Напомним, что генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на пост прокурора Башкирии выходца из Татарстана Кашаева. Он занимал пост замначальника уголовно-судебного управления — начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ.