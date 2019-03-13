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Япония не одобряет проведение российских военных учений на Курилах

08:41, 13.03.2019
Япония не одобряет проведение российских военных учений на Курилах
Фото: pixabay.com

Япония заявила Москве протест из-за российских учений на южных Курилах, назвав их «неприемлемыми».

Учения мотострелковых подразделений на Курилах начались 12 марта. В маневрах задействованы порядка 500 военных и около 70 единиц техники, в том числе танки.

В Токио подчеркнули, что «считают проблему северных островов и ее решение важными, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией», цитирует «РИА Новости» представителей МИД Японии.

Напомним, в феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония не придут к соглашению по мирному договору.

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