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Орешкин объяснил переезд в «Москва-Сити» трех ведомств «повышением эффективности»

17:18, 17.03.2019 2
Орешкин объяснил переезд в «Москва-Сити» трех ведомств «повышением эффективности»
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что переезд Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи в новые офисы на территории «Москва-Сити» положительно скажется на работе ведомств. Об этом он сказал в интервью на YouTube–канале правительства.

По его словам, переезд позволит улучшить коммуникацию между сотрудниками, сэкономит их время и в целом благотворно повлияет на функционирование трех ведомств.

«Можно одним словом сказать, что мы из старого неэффективного здания переезжаем в новое здание, сокращая площадь и повышая эффективность», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Орешкин рассказал, как могут быть использованы старые здания министерств.

ОбществоВластьНедвижимость
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Сити это частная собвенность а подехать туда невозможно из за пробок. Дорогая аренда и стоянки... Это доверия и отзывами денег.
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  • Анонимно 18 марта
    Уничтожают "старое номенклатурное болото", заменяя офисной культурой. Выпендреж, мажорство, манипулирование сотрудниками, процветание очковтирательства и т. п.
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