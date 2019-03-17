Орешкин объяснил переезд в «Москва-Сити» трех ведомств «повышением эффективности»

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что переезд Минэкономики, Минпромторга и Минкомсвязи в новые офисы на территории «Москва-Сити» положительно скажется на работе ведомств. Об этом он сказал в интервью на YouTube–канале правительства.

По его словам, переезд позволит улучшить коммуникацию между сотрудниками, сэкономит их время и в целом благотворно повлияет на функционирование трех ведомств.

«Можно одним словом сказать, что мы из старого неэффективного здания переезжаем в новое здание, сокращая площадь и повышая эффективность», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Орешкин рассказал, как могут быть использованы старые здания министерств.