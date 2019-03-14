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Недвижимость

Орешкин рассказал, как могут быть использованы старые здания министерств

22:35, 14.03.2019 1
Орешкин рассказал, как могут быть использованы старые здания министерств
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что здания, где располагались министерства и ведомства, переезжающие в «Москва-Сити», могут быть использованы высшими учебными заведениями. Об этом сообщается в интервью Максима Орешкина, опубликованном на YouTube-канале правительства РФ.

Он подчеркивает, что первоначально здания предполагалось вывести на рынок. Сейчас использование, в том числе высшими учебными заведениями, обсуждается.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь переезжают в одну из башен комплекса «Москва-Сити», сообщается в Twitter правительства РФ.

Министр экономического развития Максим Орешкин отмечает, что происходит переезд из старого неэффективного здания в новое. Из 170 тысяч кв. метров министерства переезжают в 70 тысяч кв. метров. К концу марта — началу апреля процесс переезда должен быть завершен.

НедвижимостьЭкономикаВластьОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    "переезд из старого неэффективного здания в новое" — так вот в чём была проблема! Здание было неэффективное!
    Ну теперь-то всё будет по-другому, эффективность министерства сразу вырастет рывком, а вместе с ним и эффективность экономики!
    Ура!
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