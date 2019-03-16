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«Оренбург» с минимальным счетом обыграл московское «Динамо»

13:29, 16.03.2019
«Оренбург» с минимальным счетом обыграл московское «Динамо»
Фото: скриншот fcorenburg.ru

Футбольный клуб «Оренбург» выиграл у московского «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче забил сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович на 52-й минуте.

После 20 туров «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 26 очков. «Динамо» идет на 12-м месте с 23 очками.

В следующем матче «Оренбург» сыграет на выезде против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Игра состоится 31 марта.

Напомним, что в 18-м туре «Оренбург» дома проиграл «Анжи», а в прошлом туре на выезде сыграл вничью с «Краснодаром».

СпортФутбол
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