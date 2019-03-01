«Оренбург» проиграл «Анжи» в первом матче после перерыва в чемпионате России
«Оренбург» дома проиграл махачкалинскому «Анжи» в стартовом матче 18-го тура чемпионата России после зимнего перерыва.
Единственный мяч на 58-й минуте забил Владислав Кулик.
Ранее «Оренбург» в контрольном матче обыграл латвийский «Спартак». Игра завершилась со счетом 6:2.
В следующем туре ЧР «Оренбург» в гостях сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет 11 марта.СпортФутбол
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