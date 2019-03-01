Новости спорта

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Оренбург» проиграл «Анжи» в первом матче после перерыва в чемпионате России

19:20, 01.03.2019
«Оренбург» проиграл «Анжи» в первом матче после перерыва в чемпионате России
Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» дома проиграл махачкалинскому «Анжи» в стартовом матче 18-го тура чемпионата России после зимнего перерыва.

Единственный мяч на 58-й минуте забил Владислав Кулик.

Ранее «Оренбург» в контрольном матче обыграл латвийский «Спартак». Игра завершилась со счетом 6:2.

В следующем туре ЧР «Оренбург» в гостях сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет 11 марта.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров