Программа по ремонту центральных улиц в селах и деревнях Башкирии обойдется в 53 млрд рублей

Общая стоимость реализации программы «Родная улица» по асфальтированию дорог в деревнях и селах в Башкирии составит 53 млрд рублей. Об этом заявил глава Госкомитета РБ по транспорту Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в региональном правительстве 11 марта.

В рамках своего доклада Мухаметьянов подчеркнул, что общая протяженность центральных сельских населенный пунктов по РБ без асфальта составляет 3 534 км. Ориентировочная стоимость за ремонт 1 км дороги — 15 млн рублей.

По его словам, в приоритете — транзитные дороги, которые проходят по центральным улицам в населенных пунктов — порядка 210 км. Также необходимо в первую очередь отремонтировать дороги в населенных пунктах, где живут более тысячи человек.

«Исходите из наших финансовых возможностей. Главная задача — это сделать хотя бы одну асфальтированную улицу в крупных селах и деревнях», — подчеркнул врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров поручил правительству РБ реализовать программу «Родная улица» до 2024 года.