Boeing до конца марта выпустит обновленное программное обеспечение для 737 MAX

Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолета 737 MAX.

Производитель трудится над ПО противостопорных систем и дисплеев пилотов. Предположительно, все работы по софту должны быть завершены до конца марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Установка обновленного ПО на самолеты продлится до апреля.

Ранее сообщалось, что Boeing полностью приостановил поставки 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.