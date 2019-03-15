Boeing полностью приостановил поставки 737 MAX

Компания Boeing полностью приостановила поставки самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии.

В ближайшее время производитель намерен совершенствовать программное обеспечение по всему парку данных самолетов. Планируется, что на это уйдет несколько недель, а установка обновленного софта на воздушные судна продлится до апреля, передает Reuters.

По оценкам экспертов, каждый месяц запрета на использование Boeing 737 MAX может обойтись предприятию до 2,5 млрд долларов.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Ранее Россия запретила полеты Boeing 737 MAX.