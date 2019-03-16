Скончался американский поэт Уильям Мервин

Известный американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин скончался в пятницу, 15 марта.

Писатель умер от старости в своем доме на Гавайях. На момент ухода из жизни Мервину был 91 год, пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря издательства Copper Canyon Press.

Добавим, за свою жизнь Уильям Мервин выпустил около 30 сборников поэзии, в том числе переводы Данте Алигьери, Пабло Неруды, Осипа Мандельштама.

Напомним, на этой неделе скончался гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг.