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Скончался американский поэт Уильям Мервин

06:57, 16.03.2019
Скончался американский поэт Уильям Мервин
Фото: pixabay.com

Известный американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин скончался в пятницу, 15 марта.

Писатель умер от старости в своем доме на Гавайях. На момент ухода из жизни Мервину был 91 год, пишет The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря издательства Copper Canyon Press.

Добавим, за свою жизнь Уильям Мервин выпустил около 30 сборников поэзии, в том числе переводы Данте Алигьери, Пабло Неруды, Осипа Мандельштама.

Напомним, на этой неделе скончался гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг.

ОбществоКультура
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