Скончался гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

В возрасте 67 лет скончался гоночный директор автогонок «Формула-1» Чарли Уайтинг.

Причиной смерти стала легочная эмболия. Уайтинг умер в Мельбурне за три дня до старта Гран-при Австралии, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«Я знал Чарли Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в «Формуле-1», которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта», — отметил президент FIA Жан Тодт.

По его словам, «Формула-1» «потеряла верного друга и харизматичного посла автогонок».

Добавим, Уайтинг начал свою работу в «Формуле-1» в 1977 году в команде «Хескет». Спустя 20 лет занял кресло гоночного директора автогонок.

Напомним, ранее судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy.