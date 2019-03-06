Власти Пермского края направят на парки и дворы региона 1,3 млрд рублей

В 2019 году власти Пермского края планируют направить на благоустройство дворов и парков более 1,3 млрд рублей. Из них федеральный бюджет предоставит 806 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, деньги пойдут на благоустройство дворов и детских игровых площадок, установку уличного освещения и контейнерных площадок для вывоза мусора, благоустройство аллей, скверов и парков.

По сравнению с прошлым годом объемы финансирования увеличились почти на 400 млн рублей.

Региональное министерство ЖКХ и благоустройства получило 94 заявки от муниципалитетов на софинансирование проектов по благоустройству.

Распределение средств по территориям состоится в марте, а к работам планируется приступить в мае текущего года.

По данным пресс-службы, в 2018 году в рамках программы было благоустроено 440 дворов, 104 общественных территории и пять парков.