Мэр Нижнего Новгорода потребовал проверить УК после падения льда на детей

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов потребовал взять на особый контроль очистку крыш административных зданий, за которые несет ответственность муниципалитет, сообщается на официальном портале Нижнего Новгорода.

Это поручение было дано после инцидента в Ленинском районе города, когда из-за падения льда с крыши пострадали два малолетних ребенка. Кроме того, Панов заявил о необходимости инициировать внеплановые проверки работы домоуправляющих компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 марта из-за схода наледи с крыши дома на улице Газовой в Казани пострадала 82-летняя женщина. В результате она получила открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа, ее доставили в больницу. По факту получения травмы следственные органы возбудили уголовное дело.