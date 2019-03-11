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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту получения травмы пенсионеркой из-за падения наледи с крыши

14:00, 11.03.2019
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту получения травмы пенсионеркой из-за падения наледи с крыши
Фото: Реальное время

8 марта из-за схода наледи с крыши дома на улице Газовой в Казани пострадала 82-летняя женщина, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по РТ.

В результате она получила открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа, ее доставили в больницу. По факту получения травмы следственные органы возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Набережных Челнов в результате проверки по факту падения наледи на восьмилетнего ребенка внесла в адрес директора школы №44 представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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