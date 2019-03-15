Депутат Госдумы предлагает ввести разрешение на содержание бойцовских собак

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин говорит о необходимости ввести разрешение на содержание бойцовских собак, сообщает russian.rt.

Он отмечает, что если человек хочет агрессивную бойцовскую собаку, нужно провести процедуру, которая аналогична той, что действует для получения разрешения на травматическое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко подготовили законопроект о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ. По его словам, речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Документ будет определять правила их содержания.