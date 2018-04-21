В России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах

Председатели Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко подготовили законопроект о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ.

По его словам, речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Документ будет определять правила их содержания.

Также проект предлагает ввести возможность регистрации домашних животных по желанию. При этом для владельцев опасных животных регистрация будет обязательной и платной, передает «РИА Новости».



Законопроект собираются внести в Госдуму после 15 мая. По мнению Володина, этот документ позволит ускорить процесс принятия законопроекта об ответственном обращении с животными.



Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальный срок лишения свободы за живодерство увеличен с 2 до 5 лет.