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В России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах

08:47, 21.04.2018 1
В России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах
Фото: government.ru

Председатели Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко подготовили законопроект о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ.

По его словам, речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Документ будет определять правила их содержания.

Также проект предлагает ввести возможность регистрации домашних животных по желанию. При этом для владельцев опасных животных регистрация будет обязательной и платной, передает «РИА Новости».

Законопроект собираются внести в Госдуму после 15 мая. По мнению Володина, этот документ позволит ускорить процесс принятия законопроекта об ответственном обращении с животными.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Максимальный срок лишения свободы за живодерство увеличен с 2 до 5 лет.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Какие животные относится к опасным животным? Посмотреть бы список.
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