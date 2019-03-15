Белорусский МИД сравнил Бабича с «подающим надежды бухгалтером»

В МИД Белоруссии заявили, что послу России в республике Михаилу Бабичу нужно больше времени, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания и «проявить немного уважения». Так в ведомстве прокомментировали интервью Бабича «РИА Новости».

В нем он поделился мнением о единой валюте для России и Белоруссии, а также заявил, что Москва никогда не предлагала Минску войти в состав России.

«На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он (Бабич) просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», — сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Представитель ведомства также отметил, что все высказывания российского дипломата схожи.

«Но это его право — определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — подчеркнул он.

Напомним, что Бабич с 2011 года работал полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе. В августе 2018 года президент России Владимир Путин назначил его послом в Белоруссии.