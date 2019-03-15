МВД Татарстана готово заплатить за строительство дома в Казани почти 230 млн рублей

МВД Татарстана объявило тендер на строительство 10-этажного жилого дома на улице Маршрутной в Казани. Начальная цена контракта составляет около 227 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 14 по 30 марта. Сами торги назначены на 4 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

В техзадании к тендеру сказано, что общая площадь здания составит 6479,81 кв. м. Оно расположится на участке площадью 0,5132 га. Согласно документации, строительство должно начаться в апреле 2019 года. Сдать в эксплуатацию дом планируется в марте 2021 года.