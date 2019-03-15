Россия увеличила поставки нефти в США из-за санкций против Венесуэлы

Россия увеличила поставки нефти в США, воспользовавшись санкциями против Венесуэлы.

РФ увеличила поставки до 150 тыс. б/с, так как экспорт в Штаты упал после введения санкций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В декабре прошлого года поставки российской нефти в США выросли до 134 тыс. б/с с 49,5 тыс. б/с в ноябре.



Ранее Венесуэла частично остановила добычу нефти. Это связано с отключением электричества в стране. Масштабы и сроки приостановки добычи не уточняются, однако собеседник агентства уточнил, что ситуация в стране серьезная.