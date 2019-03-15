Новости промышленности

08:30 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Россия увеличила поставки нефти в США из-за санкций против Венесуэлы

12:59, 15.03.2019 1
Россия увеличила поставки нефти в США из-за санкций против Венесуэлы
Фото: realnoevremya.ru

Россия увеличила поставки нефти в США, воспользовавшись санкциями против Венесуэлы.

РФ увеличила поставки до 150 тыс. б/с, так как экспорт в Штаты упал после введения санкций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В декабре прошлого года поставки российской нефти в США выросли до 134 тыс. б/с с 49,5 тыс. б/с в ноябре.

Ранее Венесуэла частично остановила добычу нефти. Это связано с отключением электричества в стране. Масштабы и сроки приостановки добычи не уточняются, однако собеседник агентства уточнил, что ситуация в стране серьезная.

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Кому война а кому и мать родна. Вот цена дружбы с нынешним руководством рф. Табачек врось.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров