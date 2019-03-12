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Промышленность

В Венесуэле частично приостановили добычу нефти

10:47, 12.03.2019
В Венесуэле частично приостановили добычу нефти
Фото: pixabay.com

Венесуэла частично остановила добычу нефти.

Это связано с отключением электричества в стране, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства нефти Венесуэлы.

Масштабы и сроки приостановки добычи не уточняются, однако собеседник агентства уточнил, что ситуация в стране является серьезной.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил российскую компанию «Роснефть» в продолжении закупки нефти у нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA в обход американских санкций.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.

ПромышленностьНефть
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