В Венесуэле частично приостановили добычу нефти
Венесуэла частично остановила добычу нефти.
Это связано с отключением электричества в стране, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства нефти Венесуэлы.
Масштабы и сроки приостановки добычи не уточняются, однако собеседник агентства уточнил, что ситуация в стране является серьезной.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил российскую компанию «Роснефть» в продолжении закупки нефти у нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA в обход американских санкций.
До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.ПромышленностьНефть
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