В Венесуэле частично приостановили добычу нефти

Венесуэла частично остановила добычу нефти.

Это связано с отключением электричества в стране, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства нефти Венесуэлы.

Масштабы и сроки приостановки добычи не уточняются, однако собеседник агентства уточнил, что ситуация в стране является серьезной.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил российскую компанию «Роснефть» в продолжении закупки нефти у нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA в обход американских санкций.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.