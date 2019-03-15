В России продажи ретроконсолей выросли на 45%

Российские ретейлеры зафиксировали рост продаж ретроконсолей. Данные за 2018 год приводят эксперты группы «М.Видео-Эльдорадо».

Переизданные игровые консоли конца 1980-х и начала 1990-х годов показали динамику роста в 45%. Россияне приобрели около 100 тысяч приставок PlayStation Classic, Sega Mega Drive Gopher и SNES. Самой популярной ретроприставкой стала Nintendo Classic Mini NES, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, позитивная динамика сегмента 8- и 16-битных консолей выглядит парадоксально на фоне технологий дополненной и виртуальной реальности и развития графики в видеоиграх.

Стоит отметить, что общий объем российского рынка игровых консолей составил около 640 тысяч штук и более 12,5 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году разработчики видеоигр заработали 110 млрд долларов.