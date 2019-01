В 2018 году разработчики видеоигр заработали $110 млрд

По итогам 2018 года разработчики видеоигр заработали $110 млрд. Об этом говорится в отчете компании SuperData Research Holdings.

Как отмечает Astera, больше половины выручки получили авторы мобильных игр. Причем от общей суммы $88 млрд было получено не с продажи игр, а с покупок внутри них.

Больше всего в 2018 году заработали разработчики Fortnite — $2,4 млрд выручки. В целом топ-10 самых популярных игр принес $14,6 млрд.

Напомним, в 2018 году список самых обсуждаемых игр для ПК и консолей по версии «ВКонтакте» возглавил «Человек-паук».

В рейтинг 10 самых упоминаемых новых релизов также вошли игры Far Cry 5 и Fallout 76, FIFA 19, God of War, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Detroit: Become Human, S.T.A.L.K.E.R. 2 и «Assassin's Creed: Одиссея».