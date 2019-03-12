В Красноярске прошла официальная церемония закрытия зимней Универсиады-2019

Сегодня в Красноярске подошла к концу XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония закрытия прошла в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск». Студенческие игры продолжались со 2 по 12 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что выплата премиальных победителям и призерам XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске не предусмотрена. Такое заявление сделал министр спорта РФ Павел Колобков. Он отметил, что «никаких премиальных и квартир для победителей и призеров Универсиады не будет». Кроме того, ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в полуфинале Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Встреча прошла на «Кристалл Арене» и завершилась победой россиян со счетом 5:1.