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КНДР может приостановить переговоры с США о денуклеаризации

11:34, 15.03.2019
КНДР может приостановить переговоры с США о денуклеаризации
Фото: pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что власти страны могут приостановить переговоры с США по вопросу денуклеаризации.

Как сообщает AP со ссылкой на слова чиновницы, в КНДР разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению во время саммита США—Северная Корея во Вьетнаме.

Ожидается, что глава КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время объявит о своем решении по поводу остановки переговоров.

В декабре прошлого года уже сообщалось, что КНДР может отказаться от денуклеаризации из-за давления США.

Ранее Национальное общественное радио США заявило, что КНДР может проводить подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску.

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