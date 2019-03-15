КНДР может приостановить переговоры с США о денуклеаризации

Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что власти страны могут приостановить переговоры с США по вопросу денуклеаризации.

Как сообщает AP со ссылкой на слова чиновницы, в КНДР разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению во время саммита США—Северная Корея во Вьетнаме.

Ожидается, что глава КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время объявит о своем решении по поводу остановки переговоров.

В декабре прошлого года уже сообщалось, что КНДР может отказаться от денуклеаризации из-за давления США.



Ранее Национальное общественное радио США заявило, что КНДР может проводить подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску.

