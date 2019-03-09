В США считают, что КНДР может готовиться к ракетному испытанию или космическому пуску

Национальное общественное радио США сообщило, что КНДР может проводиться подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску.

СМИ ссылается на данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в Санумдоне около Пхеньяна замечено большое количество специализированной техники.

«Если все сложить воедино, то это действительно похоже на то, что северные корейцы строят ракету», — сказал в эфире радио исследователь из Института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис, его слова приводит «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался принимать сведения доклада американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь территории США.