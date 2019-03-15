Очевидцы сообщают о взрывах в новозеландском Окленде

Очевидцы рассказывают, что слышали звуки взрывов, которые раздались в городе Окленд в Новой Зеландии.

По предварительным данным, сообщается о двух местах, где слышались взрывы, — около вокзала и торгового центра. Подробности уточняются.

Сейчас премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн дает пресс-конференцию. Она назвала стрельбу в мечетях «беспрецедентной» ситуацией, подчеркнув, что это террористическая атака, передает газета New Zealand Herald.

Напомним, в Новой Зеландии задержали четырех подозреваемых в нападении на мечети. По последним данным, от рук преступников погибло 40 человек.