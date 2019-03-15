В Новой Зеландии задержали четырех подозреваемых в нападении на мечети

В Новой Зеландии задержали четырех подозреваемых в причастности к нападению на мечети в Крайстчерче. Среди них одна женщина, остальные — мужчины.



На данный момент их допрашивают, говорится в сообщении полиции в Twitter. Там посоветовали закрыть все мечети в стране.

По данным СМИ, правоохранительным органам удалось обезвредить несколько самодельных взрывных устройств.

В посольстве России в Новой Зеландии сообщили ТАСС, что россияне при стрельбе не пострадали.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерче Новой Зеландии погибли 27 человек.