Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии выросло до 40

В результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек.

Как сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, 10 человек погибли в мечети в Линвуде, пригороде Крайстчерча. Еще 30 человек были убиты в мечети на Дин-Авеню в самом городе, пишет «Интерфакс». Еще 20 человек находятся в больницах.

Ранее в Новой Зеландии полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к нападению на мечети в Крайстчерче. Одна из них них женщина, остальные — мужчины. Правоохранительным органом также удалось обезвредить несколько самодельных взрывных устройств.