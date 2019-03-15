Дочернее предприятие «Газпрома» в Удмуртии получило убыток в 1 млрд рублей

Находящееся в стадии банкротства предприятие «Газпром Спецгазавтотранс» из Удмуртии показало по итогам 2018 года чистый убыток в размере 1 млрд рублей. Это следует из опубликованной на сервере раскрытия информации годовой бухгалтерской отчетности предприятия. Годом ранее убыток предприятия составил около 300 млн рублей.

Выручка за год сократилась с 4,6 млрд до 3 млрд рублей.

В декабре 2018 года Арбитражный суд Удмуртии признал обоснованным заявление ОАО «Комплекс» из Находки о признании «Газпром Спецгазавтотранс» банкротом и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Ранее появлялась информация о задержках по зарплате. Всего на предприятии свыше 3 тысяч сотрудников. В конце прошлого года первый вице-премьер правительства УР Александр Свинин говорил, что будущее предприятия пока не определено собственником.

«Газпрому» принадлежит 51% акций ижевского предприятия. Свыше 12% принадлежат бывшему руководителю «Спецгазавтотранса» Владимиру Тумаеву, находящемуся сейчас под следствием по обвинению в организации покушения на своего бывшего бизнес-партнера.