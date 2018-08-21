Следком Удмуртии предъявил окончательное обвинение экс-совладельцу «Газпром спецгазавтотранса»

Следком Удмуртии предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему директору и члену совета директоров ижевской «дочки» «Газпрома» («Спецгазавтотранс») Владимиру Тумаеву. Он обвиняется в организации покушения на убийство, совершенного группой лиц по найму.

По версии следствия на бизнес-партнера господина Тумаева Вадима Стяжкина напали двое мужчин в подъезде дома 222а на улице Коммунаров в Ижевске, пишет «Коммерсант». Они использовали металлическую дубину и травматический пистолет, от чего пострадавший получил повреждения различной степени тяжести, в том числе проникающие ранения груди и брюшной полости.

В СУ СКР по Удмуртии считают, что организовал это преступление Владимир Тумаев из-за личной неприязни на почве взаимных финансовых претензий. В деле раскрывается одно имя нападавшего — Дмитрий Литвинов, к которому обратился с просьбой разобраться с Вадимом Стяжкиным сам господин Тумаев. Господин Литвинов нанял напарником в деле неизвестного москвича. Все стороны приступят к изучению материалов дела в ближайшее время.

Напомним, что в начале августа суд в очередной раз продлил Тумаеву срок домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать минимум до 12 сентября.