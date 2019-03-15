Экс-премьер Башкирии дал показания по коррупционному делу чиновников мэрии Уфы
Бывший премьер Башкирии Рустэм Марданов в суде дал свидетельские показания по делу о превышении полномочий сотрудниками мэрии Уфы при расселении аварийного жилья.
По данным следствия, вице-мэр Уфы Александр Филиппов и бывший начальник Управления капстроительства администрации города Марат Гареев причастны к махинациям с федеральной программой «Жилище» на 1,6 млрд рублей.
На заседании Марданов был допрошен в качестве свидетеля по делу. По его словам, непосредственного отношения к подготовке госпрограммы он не имел, но занимался ей, будучи премьером РБ, пишет «Коммерсант».
Также он заявил, что курировал госпрограмму вице-премьер правительства Ильяс Муниров, а документы утверждал Рустэм Хамитов. При этом Марданов добавил, что нарушений и фактов нецелевого направления средств при реализации программы не было.
Ранее сообщалось, что в скором времени суд также допросит сенатора от Башкирии по делу Александра Филиппова.
Напомним, в конце прошлого года бывший премьер-министр Башкирии Марданов возглавил Уральское ГУ Банка России.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым