Суд допросит сенатора от Башкирии по делу Александра Филиппова

Суд пригласит на процесс по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филлипова его экс-начальника — сенатора от Башкирии Ирека Ялалова. Он должен будет дать показания как свидетель.

Также дать показания на процессе должны будут все заместители бывшего сити-менеджера, работавшие одновременно с Александром Филипповым, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, в июле Следком Башкирии сообщил о предъявлении вице-мэру Уфы Александру Филиппову обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он причастен к махинациям с федеральной программой «Жилище» на 1,6 млрд рублей.

Этой осенью глава администрации Уфы Ирек Ялалов покинул пост и перешел в Госсобрание — Курултай РБ. Позже он вошел в состав Совета Федерации от Башкирии.