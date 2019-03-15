США начали производство запрещенных ДРСМД ракет

США начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как отметила официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданза, исследования и опытно-конструкторские разработки имеют обратимый характер в случае, если Россия вернется к соблюдению договора до того, как Штаты выйдут из него в августе 2019 года. При этом она не назвала сроков испытания ракет, пишет ТАСС.

Ранее власти США запланировали провести летные испытания двух ракет, которые были запрещены ДРСМД.

Напомним, США со 2 февраля приостановили свое участие в ДРСМД. В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Россия также приостанавливает участие в Договоре РСМД. Кроме того, он одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

В начале марта Россия официально приостановила выполнение ДРСМД.