Пентагон планирует провести испытание двух ракет, запрещенных ДРСМД

Власти США запланировали провести летные испытания двух ракет, которые были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Испытания могут начаться еще до того, как договор прекратит свое действие. В ходе военных учений ракеты не будут нести ядерные заряды, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Минобороны США.

По информации агентства, одна из низколетящих крылатых ракет имеет предполагаемую дальность полета в 1 тыс. км, вторая является баллистической ракетой, способной преодолеть до 4 тыс. км.

Предварительно, испытания состоятся на Гуаме.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД угрозой международной безопасности.