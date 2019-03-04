Россия официально приостановила выполнение ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Документ приостановлен до устранения США «допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Договор был подписан в 1987 году. Он был выполнен к июню 1991 года — СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846.

Напомним, США со 2 февраля приостановили свое участие в ДРСМД. В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Россия также приостанавливает участие в Договоре РСМД. Кроме того, он одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.