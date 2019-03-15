Экс-банкира Жомарта Ертаева экстрадировали из России в Казахстан

Правоохранительные органы экстрадировали из России в Казахстан экс-банкира и руководителя крупнейшей в республике телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева.

В Казахстан Ертаев был перевезен сотрудниками прокуратуры для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящий момент он помещен в следственный изолятор в Астане, рассказали в пресс-служба надзорного ведомства страны.

Стоит отметить, что экс-банкир был объявлен в международный розыск в марте 2018 года.

Напомним, Ертаева задержали в мае 2018 года в Москве. В Казахстане он обвиняется в хищении $80 млн у Bank RBK. Вместе с ним по делу проходят 54 человека — руководство и рядовые сотрудники банка.