В Москве задержали главу «Алма групп» Жомата Ертаева

В Москве около комплекса «Москва-Сити», по подозрению в мошенничестве задержан глава «Алма групп» Жомат Ертаев и его подчиненный Андрей Третьяков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что Ертаев уже 3 года находится в федеральном розыске. Его автомобиль и машины сопровождения блокировали сотрудники Росгвардии прямо на дороге.

По данным канала, кроме Ертаева и Третьякова в мошенничестве подозреваются еще два человека.

Ранее Тверской районный суд Москвыарестовал совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова на 2 месяца, до 30 мая. Его обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Сам Магомедов отрицает все обвинения.