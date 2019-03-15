В Сети появилось видео инцидента с участием Макгрегора и фаната во Флориде

В Сети появилось видео, на котором ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор разбивает телефон фаната в Майами-Бич (штат Флорида).

Инцидент случился 11 марта. Поклонник спортсмена хотел cфотографироваться с ним при выходе из отеля. Однако Макгрегор разбил гаджет, после чего поднял обломки устройства и ушел. Позже его арестовали полицейские, обвинив в ограблении.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора освободили под залог в $12,5 тысячи после нападения на фаната.