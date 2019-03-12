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Макгрегора освободили под залог после нападения на фаната

10:26, 12.03.2019
Макгрегора освободили под залог после нападения на фаната
Фото: commons.wikimedia.org

Бойца смешанного стиля Конора Макгрегора освободили под залог после нападения на фаната.

Как сообщает Mirror, сумма залога составила $12,5 тыс.

По словам пресс-секретаря полиции Майами-Бич, Макгрегора обвиняют в совершении вооруженного ограбления и преступных деяний, связанных с административными правонарушениями.

Напомним, Макгрегор был арестован в Майами-Бич (штат Флорида) по подозрению в повреждении чужого имущества и разбое.

По предварительной версии, спортсмен у отеля набросился на фаната, который хотел сфотографироваться с ним. Макгрегор выхватил смартфон, разбил его, затем ушел, забрав с собой гаджет.

ПроисшествияСпорт
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