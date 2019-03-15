Власти Аргентины назвали причины катастрофы подлодки «Сан-Хуан»

Глава флота Аргентины Давид Бурден заявил, что подводная лодка «Сан-Хуан», пропавшая в ноябре 2017 года, затонула после взрыва.

Как сообщает TN со ссылкой на компанию Thyssen Nordseewerke, которая построила субмарину, взрыв произошел на глубине 920 метров. Причиной этого называют морскую воду, попавшую в аккумуляторы подлодки и вызвавшую короткое замыкание.

Напомним, в ноябре прошлого года ВМС Аргентины объявили об обнаружении на дне Атлантического океана подводной лодки «Сан-Хуан». На борту судна находились 44 человека.

По данным США, подлодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва. Экипаж подводной лодки погиб мгновенно. Тогда сообщалось, что взрыв по мощности около 6 тонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине 400 метров.