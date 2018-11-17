В Аргентине сообщили об обнаружении пропавшей год назад подводной лодки

ВМС Аргентины объявили об обнаружении на дне Атлантического океана подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре 2017 года. На борту судна находились 44 человека.



Как пишет RT, лодку нашли на глубине 800 метров подводные аппараты американской компании Ocean Infinity с судна Seabed Constructor — примерно в том месте, где год назад был зафиксирован звук, похожий на взрыв.

15 ноября близкие моряков с «Сан-Хуана» провели акцию памяти в годовщину исчезновения лодки.

Ранее сообщалось, что подлодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва. Экипаж подводной лодки погиб мгновенно. Взрыв по мощности около 6 тонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине 400 метров.

Напомним, лодка перестала выходить на связь 15 ноября. Последнее известное ее местоположение зафиксировали в 400 километрах от берегов Патагонии. После чего аргентинский Военно-морской флот официально признал гибель подводной лодки «Сан-Хуан». Поиски были прекращены.